Hareide vil ha nordisk mesterskap for ligalandslag

– Det vil være viktig for utviklingen ikke bare i Danmark, men i alle de nordiske landene, å få sett de unge talentene utfolde seg på et mer internasjonalt nivå, sier Hareide til dansk TV2.

Han ser for seg at turneringen skal avvikles i januar hvert år, hvor de nordiske landene ofte har sendt såkalte ligalandslag ut på tur til varmere strøk.

Ligalandslag er en betegnelse på landslag forbeholdt spillere fra hjemlige klubber og fra klubber i de andre nordiske landene.

De nordiske landene har lang tradisjon for å sende slike landslag på tur i januar, i en periode hvor det er vinterpause i Norden. Imidlertid har verken Danmark eller Norge samlet ligalandslag de siste årene.

For danskenes del har årsaken vært rent økonomisk.

Da Hareide var norsk landslagssjef, avviklet han selv ordningen etter at et ligalandslag med mange forfall tapte 0–5 for USA i California i 2006. De to siste årene han var norsk landslagssjef ga han avkall på aktivitet i januar. Hans etterfølger Egil Olsen gjenopptok tradisjonen i 2012, men Per-Mathias Høgmo droppet den igjen i 2015.

Norge har ikke hatt et ligalandslag på tur siden 2014, Danmark ikke siden 2013, men Hareide sier at han ønsker en ny tur neste år.

– Vi har unge, sprudlende talenter på gang. Se hva Andreas Christensen og Kasper Dolberg har fått til. Det finnes flere av deres slag, men vi må finne dem. Det gjør vi bedre ved hjelp av et ligalandslag som møter de beste fra Norge og Sverige i turneringsform, sier han til dansk TV2.

