West Ham berget seg og hjalp Chelsea

Serielederen er fortsatt fire poeng foran Tottenham når sistnevnte har bare tre kamper igjen å spille. Mandag kveld kan gapet øke til sju poeng når Middlesbrough gjester Stamford Bridge.

– Kampen om gullet har vært veldig vanskelig for oss. Etter dette tapet er det nesten umulig, sa Tottenham-spiller Eric Dier til Sky Sports.

Med seieren er West Ham sikret ny kontrakt i Premier League.

– For en kamp å berge plassen i! Vi visste at vi måtte være 100 prosent for å kunne slå et lag som Tottenham, og vi fikk det fra samtlige, sa kaptein Mark Noble i et intervju vist på TV 2.

Tottenham misbrukte en eventyrlig trippelsjanse midtveis i første omgang, men laget som hadde vunnet ni seriekamper på rad skuffet ellers både offensivt og defensivt.

Tre sjanser

Adrian i West Ham-målet ga retur rett ut på et skudd fra Harry Kane i situasjonen som kunne ha avgjort kampen. Returen gikk til Dele Alli, men hans harde skudd ble blokkert på streken. Kane fikk ballen igjen, men da tok Adrian fram en beinparade fra aller øverste hylle.

– Vi forsvarte oss akkurat slik vi skulle i dag. Bortsett fra trippelsjansen skapte de ikke problemer for oss, sa West Ham-manager Slaven Bilic.

Mot slutten av første omgang hadde Tottenham marginene på sin side da Lanzini kom alene gjennom på en kontring. Keeper Hugo Lloris møtte ham utenfor 16-meteren og gikk hardt inn i duellen. Han tok både ballen og West Ham-spilleren, og Bilic freste på sidelinjen da dommeren holdt det røde kortet i lomma.

Cheikhou Kouyaté fikk returen og prøvde å lobbe den i det tomme målet, men traff ikke.

Avgjorde

West Ham sto godt imot Tottenhams offensiv og kom til egne sjanser. I det 65. minutt falt avgjørelsen. Flere dårlige Tottenham-klareringsforsøk endte med at Lanzini fikk ballen alene på fem meters hold. Han feide den i nettet.

– Etter målet mistet Tottenham mye av roen i spillet sitt, for ett mål var ikke nok for dem. De trengte to, sa Bilic.

Tottenham jaget febrilsk mål, men det var West Ham som fikk den største sjansen etter hasardiøst forsvarsspill av hvittrøyene. En tversoverpasning på egen 5-meter førte til at Toby Aldeirwereld mistet ballen. Jonathan Calleri fikk avslutte foran åpent mål, men da var det Lloris som svarte med en redning fra øverste hylle.

På overtid burde West Ham ha kontret inn 2-0, men misset igjen alene med keeper.

Glipper

Tottenham må se i øynene at seriegullet sannsynligvis forsvinner ut av rekkevidde, men har fortsatt et godt grep om 2.-plassen og kan se fram mot mesterligaspill til høsten.

– Vi er skuffet over resultatet, men vi velger å se framover. Vi har tre kamper igjen å spille, sa manager Mauricio Pochettino.

West Ham fikk en opptur i en ofte tung sesong og trenger ikke lenger å se seg over skulderen i bunnstriden.

Håvard Nordtveit var ubenyttet reserve for vinnerlaget.

