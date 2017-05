Pöstlberger lurte sprinterne på 1. etappe i Giro d'Italia

Bora-rytteren skulle trekke opp spurten for laget sitt, men det var ingen som fulgte ham da han satte fart med 600 meter igjen av den 206 kilometer lange etappen på Sardinia.

Caleb Ewan fra Australia tok annenplassen, mens den tyske spurtkanonen André Greipel ble nummer tre.

Årets ritt er 100-årsjubileum for rittet. Torsdag ble to italienske ryttere, Stefano Pirazzi og Nicola Ruffoni, utestengt fra rittet da det ble klart at dopingprøver de avga forrige uke viste spor etter veksthormoner.

Rittet avsluttes først om tre uker.

