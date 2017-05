Buffon refser Superga-vandaler

Torsdag var det 68 år siden flyulykken som utslettet et av de mest dominerende lag italiensk fotball har hatt, og som vanlig samlet tusener av Torino-fans seg for å gå i samlet flokk til kirken flyet krasjet inn i.

Denne gang måtte lokale myndigheter i all hast sende ut arbeidere for å male over krenkende slagord malt i veien som fører dit.

Dagen etter at Buffon storspilte da Juventus vant 2-0 over Monaco i mesterligasemifinalen, brukte 39-åringen rene ord om hendelsen på sin Facebook-side. Han kalte handlingen "umenneskelig".

Grande Torino

– På en vakker dag etter vår seier går mine tanker til våre fettere i Torino, til deres tilhengere og til de fantastiske spillerne som gjorde hele nasjonen stolt, skrev han.

– Evig ære til Grande Torino (1949-lagets kallenavn), og tilgi dem som har begått disse ubeskrivelige handlinger. Hvordan kan man vise slik mangel på respekt nesten 70 år senere?

Som de fleste andre regner Buffon med at det var Juventus-fans som sto bak vandalismen.

Vond opptakt

– De døde er allerede døde, og de plager ingen. La dem i fred og vis dem respekt, selv om de er våre bitre fiender. De døde har koner, sønner og sønnesønner. Å øke deres lidelse er ganske enkelt umenneskelig, skrev han.

Hendelsen har gitt en vond opptakt til helgens byderby i Torino, der Juventus kan ta et nytt langt steg mot en ny Serie A-tittel, klubbens sjette på rad.

Torino hadde vunnet Serie A fire år på rad da flyet med laget styrtet i Superga-åsen 4. mai 1949. Alle om bord omkom.

