Skadeplaget United får tilbake Pogba til semifinalen

United-manager José Mourinho forsøker å finne friske spillere til torsdagens semifinale i europaligaen mot spanske Celta Vigo.

Skadelisten til United som for lengst hadde gått fra vondt til verre, ble ytterligere utvidet lørdag. Fra før har laget spillere som Chris Smalling, Phil Jones, Marcos Rojo og Zlatan Ibrahimovic ute med skader. Søndag ble både backen Luke Shaw og stopper Eric Bailly skadd.

– Hva kan vi gjøre? For øyeblikket kan vi gå fra sengen til toalettet og knekke foten i løpet av fem meter. Spillerne er slitne, sa United-manageren etter søndagens kamp, skriver TV 2.

Men det er også gode nyheter for United-supporterne: Paul Pogba og Marouane Fellaini er klare til dyst. Det samme er trolig Juan Mata.

Et United i poengnød i ligaen klarte bare uavgjort 1–1 mot Swansea søndag. United-manageren mener kampprogrammet er umenneskelig og sier hans spillere er slitne etter å ha spilt ni kamper i april. Da kan han trøste seg med at det ikke blir like mange kamper i mai: «Kun» sju, dersom laget hans tar seg til europaligafinalen i Stockholm 24. mai.

Det spanske laget sliter derimot ikke med skader, men med å skaffe seg poeng i spansk Primera Division. Sju tap og tre seire er fasiten på de ti siste ligakampene for Celta Vigo.

