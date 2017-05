Premiepotten i Wimbledon-turneringen øker med 12,5 prosent

Wimbledon-arrangøren gikk ut med dette onsdag og forklarte økningen med at spillerne ikke skal lide for at pundet har svekket seg i forhold til andre valutaer.

Vinnerne av singleturneringene vil få 2,2 millioner pund (26 millioner kroner). Det er 200.000 pund over premiesummene fra i fjor.

Økningen er enda høyere for de øvrige spillerne. En spiller som kvalifiserer seg til 1. runde, men taper får rundt 410.000 kroner (35.000 pund). Det er en stigning på 16,7 prosent.

– Vi er stolte av den viktige lederrollen som Wimbledon-turneringen har lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi er forpliktet til å fortsette å investere for å sikre framtiden for turneringen og vår sport i årene som kommer, sier Philip Brook. Han er formann i All England Club, som arrangerer turneringen.

Økningen er for å dekke tap som følge av valutakursendringene.

Den totale premiesummen for Wimbledon er 31,6 millioner pund (370 millioner kroner), en økning på 12,5 prosent. Prispengene er mer enn doblet de siste seks årene.

(©NTB)