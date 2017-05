NBA: Thomas rett fra tannlegestolen til poengshow

Thomas storspilte også i den første kvartfinalekampen.

Den kampen ble svært spesiell for Boston Celtics-spilleren. Hans lillesøster gikk nylig bort, og Thomas leste minneord i begravelsen like før avkast. Da gikk han på banen og notere seg for 33 poeng samtidig som han fikk en av fortennene slått ut.

I den andre kvartfinalekampen natt til onsdag kom han nærmest rett fra tannlegen etter å ha vært gjennom en seks timers lang operasjon i munnen. Men Thomas slo nådeløst tilbake til tross for at han knapt kunne snakke. Etter spilleforlenging kunne laget juble for 129-119-seier.

53 poeng ble fasiten på dagen som ville vært Thomas' lillesøsters 23-årsdag.

– Det minste jeg kunne gjort var å gå ut der og spille for henne, sa Thomas etter kampen.

Poengfangsten til Thomas i én og samme kamp er nest høyest i Boston Celtics historie.

– Jeg visste da det nærmet seg kampstart at lagkameratene mine ville få meg i gang og gi meg den energien jeg trengte for å gå og vinne kampen, sa Thomas og tok hendene til ansiktet da han nevnte sin søster Chyna, som døde i en bilulykke like før den første kvartfinalekampen.

53 poeng er for øvrig flest poeng i en sluttspillkamp i NBA siden Allen Iverson scoret 55 poeng i 2003.

