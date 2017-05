Mesterlig av Norge og Sagosen, slo VM-vinner Frankrike

– Det var en tøff kamp. Vi har troen på konseptet vårt, og vi springer egentlig over dem i 60 minutter, sa Sagosen til NTB etter oppvisningen og 13 mål.

– Vi må bare fortsette. Jeg har alltid sagt at resultater fort blir glemt. Frankrike kom hit for å vinne, og det står respekt av det vi gjør.

Frankrikes veteranmålvakt Thierry Omeyer til NTB om Sagosen: – Han er en meget, meget, meget god spiller.

Holdt følge

Et utsolgt Oslo Spektrum så at Norge gikk fra 24-24 til 27-24 i 2.-omgangen. Så fikk Frankrike to horrible dommeravgjørelser med seg.

De norske gutta kjempet i undertall, men kom seg ut av den med 27-25. Det ble en helt avgjørende fase av kampen.

Keeper Torbjørn Bergerud våknet til igjen og hadde flere viktige redninger i 2. omgang.

Sagosen var helt strålende, og han viste det franske TV-publikummet hva Paris Saint-Germain har i vente. Sagosen blir PSG-spiller i sommer.

– Vi har nivået inne, vi har samholdet, og vi har utrolig mange gode håndballspillere. Og så har vi fått fram X-faktoren i Sander, sa Bjarte Myrhol til NTB etter kampen.

– Hva skal man si om ham? Alle ser hvilken vanvittig prestasjon det er å score 13 mål mot Frankrike.

Norge er vel og sikkert plassert i verdenstoppen. Frankrikes gullgrossister taper omtrent aldri kamper. Onsdag måtte Nikola Karabatic og co. gå ut i Oslos sommerkveld og nyte et glass som tapere.

Sterkt

Et solid forsvar, kontringsvilje og kjempetro på egne ferdigheter var store deler av Norges oppskrift. Det er dobbelt dekning på de fleste plasser, og derfor er Norge nå etablert i den ypperste verdenseliten.

Bergerud spilte strålende de første 20 minuttene. Frankrike scoret bare på to av sine 13 første avslutninger.

Norge hadde tre- og firemålsledelse flere ganger før pause. Sagosen var drivende god i det meste han gjorde i angrep.

Franskmennene kastet inn veteranmålvakt Thierry Omeyer langt ut 1.-omgangen. Det bidro til å gjøre kampen jevn.

De to beste fra hver kvalifiseringsgruppe går videre til EM sammen med den beste treeren (av sju). Belgia og Litauen er de to siste lagene i gruppe 7. Norge spilte en elendig kamp og tapte borte for Litauen i fjor.

Det gjør at det fortsatt er ørlite spenning med tanke på kvalifiseringen. Lørdag går returkampen i Clermont-Ferrand.

Tett

I vinterens VM tapte Norge gruppekampen mot Frankrike i Nantes. Der ble de iranske dommerne trolig avgjørende. De blåste solid i favør av hjemmelaget.

VM-finalen i Paris ble spennende til godt ut i 2.-omgangen, men Frankrike var klart best da det skulle avgjøres. Norge gikk tom for krefter, men tok sin først mesterskapsmedalje i herrehåndball noen gang.

Den kom et år etter fjerdeplassen i Polen-EM.

Veien

Landslagssjef Christian Berges plan gjelder i første rekke fram til og med 2020-OL. Norge har ikke spilt olympisk herrehåndball siden 1972.

Etter EM i Kroatia i januar neste år er dette mesterskapsprogrammet videre i herrehåndball:

2019: VM Danmark og Tyskland.

2020: EM Norge, Østerrike og Sverige.

2020: OL Japan (Tokyo).

2021: VM Egypt.

2021: Polen og Sverige.

