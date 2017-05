Vil ikke slå sammen sprint- og allroundlagene

Langrennstalentet Johannes Høsflot Klæbo (20) havnet på sprintlandslaget til tross for at han selv helst hadde villet gått blant allrounderne.

– Det har jo vært en suksessformel for oss å ha et rendyrket sprintlag for å hevde oss i sprint og ta vare på den bredden vi har. Det har aldri vært noen vurdering av det, og det tror jeg det heller ikke blir i framtiden. Vi ønsker å holde på den gode formelen om vi skal holde tronen både i allround og sprint, sier Løfshus til NTB.

Gode og meritterte løpere som Ola Vigen Hattestad og Anders Gløersen havnet utenfor begge landslagene. Pål Golberg er tilbake på sprintlandslaget.

– Hattestad og Gløersen er to fantastiske løpere som kunne gått inn på hvilket som helst landslag. Det har vært brutale avgjørelser, innrømmer Løfshus.

– Vi har tatt ut de vi mener er de beste og det som skal være kjernetroppen til OL. Finn-Hågen (Krogh) var inne på allroundlaget i en kort periode tidligere. Han har hatt noen år på sprintlaget. Nå er han tilbake for å bygge litt mer kapasitet til det som skal komme, sier allroundlandstrener Tor Arne Hetland, som selv hadde mest suksess som sprinter i sin aktive karriere.

– Er det så stor forskjell på sprint- og allroundlagene?

– Nei. Vi kommer til å ha over halvparten av samlingsdøgnene sammen med sprintlaget. Da blir det en gruppe på 15 løpere som vil trene sammen. Det er jo ofte noen av allrounderne som blir mer med på en sprintøkt og noen av sprintgutta som kanskje blir med på en allroundøkt av og til. Vi skal sparre mot hverandre, forteller Hetland.

– Har det noen gang vært snakk om å slå sammen lagene og legge ned sprintlaget?

– Mye er likt ja, men som verdens beste langrennsnasjon så skal vi ha et eget sprintlandslag. Det er det ikke noe tvil om. Selvsagt så er det litt forskjell i treningen. Vi på allroundlandslaget har litt mer fokus på høydetrening. Øktene er ofte litt lengre og sprinterne kjører litt mer fart og innslag av det. Jeg tror det er veldig sunt at vi har to lag, mener Hetland.

Sprintlandslaget ledes av Arild Monsen.

