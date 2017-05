Mbappe: – En drøm å spille i mesterligaen

Monaco skal få litt å bryne seg på når laget onsdag tar imot Juventus til den første semifinalen i mesterligaen. Juventus har kun sluppet inn to mål i turneringen, og når selv ikke Barcelonas stjernespillere klarte å score på den gamle italienske damen, sier det selv at det er en vrien oppgave Monaco står overfor.

Men de franske ligalederne har scoret tre mål i hver kamp i turneringens sluttspill, hvilket betyr at Juventus-keeper Gianluigi Buffon neppe blir arbeidsledig.

Juventus har imponert med godt angrepsspill samtidig som laget har holdt tett bakover. Onsdag skal imidlertid Torino-klubbens stjerner stå imot stjerneskuddet Mbappe, som står med fem mål så langt i mesterligaen og 14 fulltreffere i den franske toppserien.

Sammen med Radamel Falcao har Mbappe og Monaco vist seg å være svært målfarlige – 21 mål har klubben scoret i mesterligaen – foreløpig.

100 millioner euro

Både Monaco og Juventus styrer mot seriemesterskap i sine ligaer, men når sesongen er over starter kampen om å beholde spillerne for Monacos del.

– Vi trenger ikke å selge, sier Monacos visepresident, Vadim Vasilyev, til TV-programmet Telefoot.

Han sier at ingen av klubbens spillere har ytret ønske om å forlate klubben, men det kan bli vanskelig å takke nei til budene som kommer på 18 år gamle Mbappe. Allerede før et eneste bud har tikket inn, snakkes det om en salgssum på over 100 millioner euro for Monacos stjerneskudd. Det tilsvarer i underkant av én milliard norske kroner.

– Jeg har drømt om å spille i mesterligaen siden jeg var en liten gutt. Jeg så alle kampene, det gjør jeg fortsatt, sier 18-åringen til Det europeiske fotballforbundets nettsider.

Han legger ikke skjul på at det blir en tøff oppgave å møte Juventus.

– De har vist at de har det som skal til for å vinne turneringen. Men også vi har kvaliteter og vil gjøre hva vi kan for å ta oss til finalen, sier Mbappe.

Khedira suspendert

Monaco har tidligere vist at laget er i stand til å bygge opp et godt lag etter å ha mistet viktige spillere.

De siste årene har Monaco sett Anthony Martial (Manchester United), James Rodríguez (Real Madrid), Geoffrey Kondogbia (Inter), Yannick Ferreira Carrasco (Atlético Madrid), Aymen Abdenour (Valencia) og Layvin Kurzawa (PSG) forlate Stade Louis II.

Sist lagene møttes var i mesterligaens kvartfinale i 2015 da Juventus tok seg videre etter 1–0 sammenlagt. Onsdag må Juventus må klare seg uten Sami Khedira (suspendert), Marko Pjaca og Daniele Rugani, mens Djibril Sidibé og Tiemoue Bakayoko er ute for Monaco.

