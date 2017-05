Sky-rytter suspendert for rasisme

Moscon fikk fullføre rittet søndag, to dager etter episoden som inntraff på slutten av fredagens etappe. Italieneren brukte rasistisk krenkende språk mot Reza.

I tillegg til suspensjonen opplyser Sky at Moscon har fått en formell advarsel. Det settes også krav om at han må gå på kurs for å bli mer bevisst om hvordan man skal oppføre seg. Dersom han gjør noe lignende igjen, vil det medføre sparken.

Moscon var mandag i Manchester for å snakke med Sky-ledelsen.

– Gianni innser at oppførselen var dårlig. Han forstår også hvor seriøst Sky ser på hendelsen. Han sa unnskyld til Kevin Reza etter etappen, og han gjorde det igjen morgenen etter. Den unnskyldningen ble akseptert, skriver Sky.

