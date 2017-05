Kristoff slo til med Frankfurt-hattrick

29-åringen var ustoppelig på vei inn til nok en triumf i det tyske rittet, som også er kjent under navnet Rund um den Finanzplatz.

Kristoff fikk ingen konkurranse på oppløpet og hadde full kontroll. Sammen med lagkamerat Rick Zabel fikk duoen attpåtil en stor luke til resten av feltet. Da var det ingen tvil om hvem som kom til å stikke av med seieren.

– Rick geleidet meg i finalen og ga meg et perfekt opptrekk. Laget jobbet hardt for å hente inn bruddet. Bora (konkurrerende lag) hjalp også til. Det var en sterk laginnsats, sa Kristoff i et intervju med arrangøren.

Nordmannen måtte trå til selv og sang «Ja, vi elsker» da arrangøren mislyktes i sitt forsøk på å spille den norske nasjonalsangen. Det var populært blant de andre deltakerne og de frammøtte.

Tangerte rekord

Med sin tredje strake Frankfurt-triumf tangerte Kristoff rekorden til Erik Zabel (far til nevnte Rick) i antall seirer i rittet. 2015-utgaven ble avlyst på grunn av terrorfrykt.

Underveis brøt flere av Kristoffs farligste rivaler det drøyt 219 kilometer lange sykkelløpet. Først ut var Peter Sagan, som gikk av setet og satte seg i Boras lagbil 58 kilometer fra mål. Den slovakiske verdensmesteren hadde mer eller mindre hele tiden holdt seg bakerst i feltet.

Senere valgte også spurtstjernene Marcel Kittel (Quick-Step) og André Greipel (Lotto Soudal) å bryte i det sure regnværet.

Kristoff hadde litt trøbbel opp den siste stigningen mandag. Nordmannen var ikke i gruppen som var først over toppen, men med hjelp fra sine egne og Bora gikk det bra.

Sjette seier i år

Katjusja gjorde en solid jobb og viste muskler da gruppen i tet ble kjørt inn med 18 kilometer igjen. John Degenkolb var blant dem som ble innhentet.

Den tyske Trek-profilen var sammen med Kristoff blant favorittene til å vinne etter hvert som feltet av spurtstjerner ble redusert.

– Det var en hard dag i regnet. Ergerlig at gruppen ble kjørt inn. Laget vårt var sterkt, og jeg er fornøyd til tross for at et ble en tredjeplass. Vi gjorde det svært bra. Hadde jeg sittet på hjulet til (Jasper) Stuyven, kunne jeg ha vunnet. I stedet oppsto det en luke, og den ble for vanskelig å tette, sa Degenkolb.

Det var Kristoffs sjette etappeseier hittil i år. Hans forrige triumf kom da han vant 2. etappe i tredagersrittet De Panne i slutten av mars.

Kristoffs neste konkurranse er Tour of California. Det amerikanske verdenstourrittet sykles mellom 14 og 21. mai.