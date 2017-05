Cans saksespark sendte Liverpool nærmere mesterligaen

Første omgang virket å ebbe ut målløs, men to minutter på overtid sjokkerte Can hjemmepublikummet på Vicarage Road. På en lang ball fra Lucas tok tyskeren sats feilvendt og dunket inn vinnermålet i krysset.

Scoringen skapte elektrisk god stemning på bortetribunen og på Liverpool-benken. Manager Jürgen Klopp trodde nesten ikke det han så. Etter en traurig omgang fra gjestene kom det plutselig et kunstmål ut av intet.

Watford var det friskeste laget de første 45 minuttene, men kunne ikke gjøre noe med Cans enkeltmannsprestasjon.

– Jeg tror jeg aldri har scoret et slikt mål før, kanskje gjorde jeg det da jeg var yngre. Det er min beste scoring noensinne. Jeg så åpningen og løp i bakrommet. Først tenkte jeg at jeg skulle heade ballen, men deretter tenkte jeg ikke så mye, sa Can til Sky Sports og la til:

– Det viktigste er at vi plukket tre poeng etter det som skjedde i går. Det var en stor kamp for oss. Alt er i våre egne hender. Vinner vi de tre siste kampene, er vi i Champions League, sa han og viste til at alle de tre lagene rett bak Liverpool på tabellen avga poeng søndag.

Treff i tverra

Liverpool kom til annen omgang proppet med mer energi. Etter 54 minutter tvang bortelagets Divock Origi fram en redning fra Heurelho Gomes i full strekk. Belgieren kom til en ny sjanse få minutter etterpå, men denne gangen var avslutningen for svak.

Gradvis tok Watford stadig mer over banespillet i jakten på utligningsmålet. Étienne Capoue prøvde seg med et godt skudd 20 minutter før slutt, men Liverpools formsterke målvakt Simon Mignolet sto fram med en solid redning.

Fire minutter på overtid kom Sebastian Prödl med et skikkelig skremmeskudd. Ved bakerste stolpe hamret han Tom Cleverleys innlegg hardt i tverrliggeren. Der var Watford ørsmå marginer unna 1-1.

Nærmer seg målet

Med seieren slo Liverpool tilbake etter nesestyveren Crystal Palace påførte Klopps lag i forrige Premier League-runde. Da vant bunnlaget fra London overraskende 2-1 på Anfield.

Liverpool ligger på tredjeplass med 69 poeng med tre kamper igjen å spille. Rødtrøyene nærmer seg målet om å ta seg tilbake til mesterligaen. I innspurten skal de møte Southampton (h), West Ham (b) og Middlesbrough (h).

Det skiller henholdsvis tre og fire poeng ned til tabellfirer Manchester City og Manchester United på femteplass. Liverpool har én kamp mer spilt enn de to nevnte lagene. De fire beste ved sesongslutt får sjansen i den gjeveste europacupen.

Watford ligger på 13.-plass med 40 poeng. Laget har tapt to av sine tre siste ligakamper.

(©NTB)