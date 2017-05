Bakenga matchvinner for RBK i dramatisk toppkamp

Det ble en høydramatisk avslutning i Østfold. Mellom det 80. og 82. minutt ble kampen tilført to scoringer og et direkte rødt kort til RBKs Milan Jevtovic.

Den intense sluttspurten startet med Joachim Thomassens 1-1-mål. Venstrebacken skjøt rett på André Hansen, men Rosenborgs vanligvis bunnsolide målvakt klønet det til og fomlet ballen i eget nett.

Sarpsborg fikk da endelig betalt for strevet etter et langt stormløp mot et lavtliggende RBK i så å si hele annen omgang. Men vertene rakk knapt å feire ferdig før serielederen var tilbake i føringen. På en perfekt stikker fra Fredrik Midtsjø gjorde Bakenga ingen feil da han bredsidet inn 2-1.

Dramatikken stoppet på langt nær der. Like etter satte Jevtovic inn en stygg etterslenger på Sarpsborgs unge innbytter Tobias Heintz. Serberen hadde synlig knotter og ble korrekt utvist.

De siste minuttene ble preget av mange rare situasjoner i begge ender av banen.

– Jeg synes det var litt deilig å være underdog for en gangs skyld. Det var deilig å slå Sarpsborg. De skal ha skryt, for de spiller sinnssykt bra fotball, sa matchvinner Bakenga til Eurosport.

Bendtner-suser

Rosenborg tok en tidlig ledelse da Nicklas Bendtner hamret ballen i lengste kryss etter bare ni minutter. I forkant ble dansken spilt gjennom på venstrekanten med en presis bakromspasning fra Anders Konradsen.

Den tidligere Arsenal-spissen la ballen til rette for seg selv og scoret sitt hittil peneste mål i RBK-drakten. Det var hans første fulltreffer siden 2. serierunde. Totalt står Bendtner med tre ligamål på seks kamper.

29-åringen ble tatt av banen etter 70 minutter. Det var etter planen, ifølge RBK-trener Kåre Ingebrigtsen.

– Han har aldri spilt på kunstgress før. Vi skal jo ha ham med oss hjem uten å måtte være på jekketralle. Han var aldri aktuell for å spille 90 minutter, sa Ingebrigtsen til NTB.

Luke

Sarpsborg slet tungt med å finne rom i første omgang, men fikk et par farlige sjanser idet kampen åpnet seg mer opp etter pause. Patrick Mortensen var spesielt toneangivende for hjemmelaget.

Dansken prøvde seg på et saksespark etter en drøy time, men Jørgen Skjelvik reddet RBK og fikk ballen unna.

– Jeg følte vi drev kampen i annen omgang. Likevel var vi ikke skarpe nok og scoret bare ett mål, og da taper man for Rosenborg. Vi hadde et grep på det da vi utlignet, og derfor er det kjedelig at vi ikke får med oss noe, sa Sarpsborg-trener Geir Bakke til NTB.

Seieren gjør at RBK topper Eliteserien fire poeng foran nettopp Sarpsborg.

(©NTB)