Uniteds skadekrise forverret da Swansea berget uavgjort

– Vi tapte poeng og mistet spillere. Dette var en dårlig dag, sa Mourinho etter kampslutt, ifølge BBC.

– Spillerne ga alt de kunne, så jeg kan ikke kritisere dem. Men vi er slitne. Det er umenneskelig å spille ni kamper i april, slik vi nå har gjort, la portugiseren til.

Wayne Rooney ga United ledelsen på straffespark like før pause, hans 252. mål for «de røde djevlene», men Gylfi Sigurdsson berget 1-1 for Swansea med et nydelig frispark mot slutten.

– Det var et viktig mål. Det kan vise seg å bli et viktig poeng for oss, sa Sigurdsson.

Mange ute

Som om ikke poengtapet var ille nok, ble altså skadekrisen verre for United. Laget har fra før spillere som Chris Smalling, Phil Jones, Paul Pogba, Marcos Rojo og Zlatan Ibrahimovic ute med skader. I tillegg er Marouane Fellaini ute med karantene etter å ha fått marsjordre mot byrival City i midtuken.

Søndag ble både backen Luke Shaw og den viktige stopperen Eric Bailly skadet. Shaw tok seg til venstrefoten og måtte ut tidlig, mens Bailly fikk en ankelskade et stykke ut i 2. omgang. Det er dårlig nytt for United, som møter Celta i europaligaens semifinale torsdag.

I TV 2s studio konkluderte ekspertene med at United ikke burde hatt straffe før pause. Marcus Rashford gikk veldig lett ned i duell med Swansea-keeper Lukasz Fabianski.

– Det burde ha vært gult kort for filming, sa Erik Thorstvedt.

Store sjanser

Swansea åpnet friskt på Old Trafford. Waliserne fikk tidlig en nestensjanse da Bailly klarerte ballen i Sigurdsson og i nettveggen. Like etter fikk Fernando Llorente en stor mulighet. David de Gea reddet først forsøket fra kort hold, og United fikk med nød og neppe avverget returen.

Vertenes første sjanse kom ved Jesse Lingard etter 16 minutter. Anthony Martial spilte fint fri Lingard, men kantspillerens avslutning ble for svak.

Anthony Martial fikk så en stor sjanse etter en halvtimes spill. Franskmannen skar inn fra venstre og løsnet skudd, men Fabianski kastet seg ned og reddet.

Like etter hvilen falt det en gigantsjanse til målscorer Rooney. Veteranen fikk ballen i svært god posisjon inne i boksen, men spissen avsluttet rett i ryggen på lagkamerat Martial. Da burde det ha stått 2-0.

Taper terreng

Etter Swanseas utligning presset United på for seieren, men gjestene kunne ha tatt med seg alle poengene da Llorente fikk en kjempesjanse like før slutt. Spanjolen misset imidlertid alene med De Gea. Dermed endte det 1-1.

Swansea fikk også en skade søndag. Skadeplagede Jefferson Montero måtte ut etter 70 minutters spill, kun fem minutter etter at han kom innpå.

Resultatet gjør at Uniteds jakt på en topp-fire-plassering blir tøffere. Laget er à poeng med naboen City på fjerdeplass, men sistnevnte kan få en luke med seier mot Middlesbrough senere søndag. Swansea har på sin side to poeng opp til Hull på sikker plass.

United satte klubbrekord med 25 strake ligakamper uten tap, men det var trolig en svært mager trøst for vertene. United har spilt hele ti kamper uavgjort hjemme, 14 totalt.

