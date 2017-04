Strømsgodset gikk på smell mot Kristiansund

Jean Alassane Mendy ble den store helten for hjemmelaget da han plukket opp en retur etter et innlegg etter 66 minutter, før han vendte opp og plasserte ballen i venstre hjørne, utakbart for keeper.

Innbytter Daouda Bamba fullførte scoringene alene med keeper sju minutter før slutt.

Begge spissene scoret sine første mål i Eliteserien.

Kristiansund klatrer over nedrykksstreken med seks poeng, mens Strømsgodset beholder sine åtte poeng på de seks første serierundene.

I tverrliggeren

Strømsgodset hadde mest ball i første omgang i Kristiansund, men slet med å komme til de store sjansene. Pontus Engblom sto for omgangens største og eneste kvalifiserte målsjanse da hans heading på en corner ble reddet på streken av Kristiansund-forsvarerne.

Hjemmelaget tok mer over i den andre omgangen, og etter å ha spilt seg til flere halvsjanser fikk Mendy hull på byllen med sin herlige prestasjon etter 66 minutter.

Kristiansund fikk en ny stor mulighet kun fem minutter etter ledermålet. Joakim Bjerkås vendte bort en mann på høyresiden, før han slo et knallhardt innlegg som traff Benjamin Stokke. Spissen hang høyt og fikk til en god heading, men keeper Radoslaw Janukiewicz fikk slått ballen i tverrliggeren og ut.

Innbytter avgjorde

Sean McDermott i motsatt ende måtte i aksjon åtte minutter før slutt da kaptein Jakob Glesnes brant til på hel volley da han fikk ballen i returrommet etter et frispark. Forsvarsspilleren traff bra, men McDermott holdt ballen i fast grep.

Målscorer Mendy ble erstattet av Daouda Bamba minuttet senere, og kun sekunder etter å ha entret banen satte innbytteren inn 2-0. Rønningen skrudde ballen i bakrom, og alene med keeper var Bamba sikker.

Tor Ole Skullerud gjorde et dobbeltbytte like før slutt, der han blant annet sendte inn Tommy Høiland, men det hjalp ikke. Kristiansund vant 2-0.

