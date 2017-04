Seieren glapp for Veiby i Skoda-debuten

20-åringen fra Kongsvinger var i helgen svært nær å få en pangstart på Skoda-karrieren. Unggutten var på full fart mot seier da bremseproblemer snøt han for triumfen i Rally of Whangarei på New Zealand.

– Vi hadde egentlig kontroll på seieren da vi fikk problemer på SS14 (fartsprøve). I en innbremsing gikk bremsepedalen i bånn, forklarer Veiby.

Hull på bremseslangen

I en hastighet på 140 kilometer i timen uten bremser ble den en dramatisk avslutning på fartsprøven.

– Det var en ganske krapp sving, og uten bremser slo vi borti en jordvoll. Det var bare så vidt vi klarte svingen. Vi måtte avslutte etappen uten bremser og tapte nesten halvannet minutt, sier Veiby.

Etterpå kom det fram at et hull på bremseslangen hadde gjort at bremsevæsken hadde rent ut. Veiby og kartleser Stig Rune Skjærmoen tok fram mekanikerhanskene og byttet slange, men duoen kom for sent til neste etappe og fikk tidsstraff på halvannet minutt.

Klapp på skuldra

Veiby ledet med 23 sekunder da bilen fikk bremsetrøbbel. Hans indiske teamkamerat Gaurav Gill tok seieren, to minutter og to sekunder foran nordmannen.

– Jeg føler at vi gjorde jobben vår, og det har vi også fått tilbakemeldinger om fra teamet. Gjennom helgen har vi fått mange klapp på skuldra. Selvsagt er jeg litt skuffet over at vi ikke vant, men samtidig får vi med oss verdifulle poeng og mye erfaring. Jeg var litt spent før løpet, og det kjennes godt å ha gjort unna debuten, sier Veiby.

Ole Veiby skrev nylig under på en avtale med tsjekkiske Skoda. Dermed er han for tiden Norges eneste fabrikkfører på rallyfronten.

Neste runde i FIA Asian-Pacific Rally Championship går i Australia 26.-28. mai.

