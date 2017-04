Haugesund sendte Stabæk ned på jorda igjen

– Haugesund fortjente seieren i dag. En dårlig dag for oss, sa Stabæk-trener Toni Ordinas til Eurosport.

– Det var ugunstig å slippe inn det første målet like før pause, og så slapp vi inn 0-2 på en dum måte, la han til.

– Tre poeng i dag er utrolig deilig. Og det var godt å score, sa en smørblid Erik Huseklepp.

Stabæk kjemper helt oppe i toppen i Eliteserien etter en flott start på sesongen, men det ville seg ikke for bæringene hjemme på Nadderud. Stopperen Kiss, veteranen Huseklepp og innbytter Hajradinovic sørget for at gjestene tok med seg tre poeng hjem. Dermed taper Stabæk terreng til ett eller begge tetlagene, Rosenborg og Sarpsborg, når de to sistnevnte møtes mandag. Stabæk har tolv poeng etter seks kamper, mens Haugesund nå står med ti.

I tillegg fikk Stabæk den rutinerte høyrebacken Håkon Skogseid skadet i oppgjøret i Bærum søndag. Skogseid haltet ut med en fotskade etter en halvtimes spill.

Innkast er mål

FKH tok ledelsen etter dødball. Et innkast på venstresiden fant pannebrasken til Filip Kiss, og midtstopperen stanget ballen i mål via stolpen. Da gjensto det kun to minutter av 1. omgang, et gunstig tidspunkt å score på for gjestene.

Ti minutter tidligere hadde Stabæk-stopper Andreas Hanche-Olsen stanget ballen i tverrliggeren etter et innlegg fra venstre. FKH-keeper Per Kristian Bråtveit slapp med skrekken.

Like etter fikk Ohi Omoijuanfo, Eliteseriens toppscorer, en gyllen sjanse på corner. Headingen hans fra kloss hold gikk imidlertid svakt over. Stabæk-spillerne fortvilte over at de ikke hadde fått hull på byllen.

FKH-dobbel

Bortelaget fikk en stor sjanse etter 37 minutters spill. Shuaibu Ibrahim fikk ballen servert like foran mål, men avslutningen hans var altfor svak. Kort tid etter sørget altså Kiss for nettsus til gjestene, i et oppgjør som var preget av sterk vind.

Åtte minutter etter hvilen sørget Erik Huseklepp for 2-0 til bortelaget. Den driblesterke veteranen kriget med seg ballen inn i Stabæk-boksen, før han plasserte den sikkert bak Stabæk-keeper Sayouba Mandé.

Ohi Omoijuanfo trodde han hadde fått nettsus etter 67 minutter, men dommer dømte frispark mot Stabæk-kaptein Morten Morisbak Skjønsberg i situasjonen. Stabæk protesterte, men fikk ikke gehør.

I stedet var det FKH som scoret igjen. Hajradinovic satte inn 3-0 på et frispark fra høyre sju minutter før full tid, og gjestene kunne reise fornøyd hjem til Haugesund.

