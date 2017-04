Formel 1: Bottas vant Russlands Grand Prix

Ferrari-fører Sebastian Vettel fra Tyskland, som leder VM-sammendraget, knep annenplassen i OL-byen Sotsji. Han var 0,6 sekunder bak finnen i mål. Vettels lagkamerat Kimi Räikkönen ble treer, mens Vettel-rival Lewis Hamilton ble nummer fire.

Vettel hadde pole position etter seieren i lørdagens kvalifisering, men Bottas suste tidlig forbi både tyskeren og sin landsmann Räikkönen. Til slutt kunne han feire seier, hans første i Formel 1 etter over 80 konkurranser.

Surrealistisk

– Det tok sin tid, men det var verdt ventetiden, sa en glad Bottas da seieren var i boks.

Han seiret i sitt 81. VM-løp, men allerede i det fjerde etter at han ble hentet til Mercedes som erstatter for Nico Rosberg. Sistnevnte la opp etter at han ble verdensmester i fjor.

– Det føles godt, men også litt surrealistisk. Jeg håper det var den første av mange seirer. Det var definitivt ett av mine beste løp, sa Bottas.

Han hadde hele 11 pallplasseringer før han endelig fikk juble for seier.

Takker

Bottas er femte finne med seier i Formel 1-løp. Han kjørte for Williams de fire foregående sesongene.

– Det var rart at jeg fikk sjansen hos Mercedes, men jeg må bare takke for muligheten, sa han etter å ha sørget for at Mercedes fortsatt har vunnet samtlige VM-løp på banen i Sotsji.

Vettel økte uansett ledelsen til briten Hamilton i sammendraget. Han har 86 poeng mot britens 73. Bottas er treer med 63.

Danske Kevin Magnussen (Haas) ble nummer 13 i løpet.

