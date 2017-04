Aleesami scoret da Palermo vant

Nordmannen fikk sjansen på venstre kant fra start og trygget seieren med sin 2-0-scoring på overtid.

Før det hadde Alessandro Diamanti gitt laget ledelsen etter 32 minutter. Seieren er Palermos fjerde denne sesongen, men laget er så å si klar for Serie B med fire gjenstående serierunder.

Laget ligger nest sist med 19 poeng og har ti poeng opp til Empoli på 17.-plass. Med tolv poeng igjen å spille for og med Crotone på 25 poeng mellom seg og Empoli skal det et aldri så lite mirakel til for at Aleesami kan spille Serie A-fotball for Palermo også neste sesong.

Fiorentina ligger på åttendeplass med 55 poeng.

Nevnte Crotone fikk med seg et viktig poeng i hjemmemøtet med Milan i en kamp som endte 1-1.

Marcello Trotta ga Crotone ledelsen etter åtte minutter, men Gabriel Paletta utlignet til 1-1 etter 50 minutter. Crotone på 18.-plass har fire poeng opp til Empoli på trygg grunn etter at Empoli tapte 1-3 hjemme mot Sassuolo.

Etterlengtet derbyseier

Lazio har i flere år slitt blytungt i derbykampene mot Roma i Serie A, men søndag kunne de lyseblå endelig juble for 3-1-seier. Det var Lazios første derbytriumf i ligaen siden november 2012. Siden gikk laget åtte Serie A-kamper uten å slå byrivalen.

Keita Balde Diao tok Lazio i føringen etter tolv minutters spill. Han trillet ballen mellom beina på Roma-backen Emerson.

Hjemmelaget kom à jour igjen da Daniele De Rossi var sikker fra straffemerket rett før pause. Dommeren slo i forkant ned på Wallaces felling av Kevin Strootman.

Annen omgang var bare fem minutter gammel da Dusan Basta tok Lazio tilbake i ledelsen. 32-åringen dempet ballen og skjøt den i nettmaskene via vertenes Federico Fazio.

Slukket

Roma presset på for å få utligningen som ville holdt liv i den pene derbyrekken, men det ga Lazio store rom å kontre i. Etter flere saftige kontringsforsøk satt den til slutt da Diao gjorde sin annen scoring for dagen i det 85. minutt.

På overtid fikk Romas høyreback Antonio Rüdiger direkte rødt kort for en stygg stempling på leggen til Lazio-innbytter Filip Djordjevic.

Tapet slukket mer eller mindre siste rest av serietoer Romas gullhåp. Det skiller ni poeng opp til Juventus med fire kamper igjen å spille.

Napoli vant

Lazio ligger på fjerdeplass og har ikke gitt opp håpet om å ta igjen Napoli som besitter den siste mesterligaplassen. Det skiller imidlertid sju poeng opp til Napoli etter at José Callejón sikret 1-0-seier mot Inter på San Siro søndag.

Spanjolen scoret kampens eneste mål to minutter før pause.

Ettersom Roma tapte, har Napoli kun ett poeng opp til tabelltoeren etter 34 serierunder.

(©NTB)