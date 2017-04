King sendte Sunderland ned

King ble matchvinner fra kort hold etter 88 minutter. Samtidig berget Hull poeng borte mot Southampton, blant annet etter en sein straffebom fra Southamptons Dusan Tadic. Det betyr at Sunderland ikke kan berge plassen i det gjeveste selskap. Laget har 13 poeng opp til Hull, men kun fire kamper igjen å spille. Det gir spill i mesterskapsserien neste sesong.

Joshua King scoret sitt 15. seriemål for sesongen i lørdagens kamp. Han uttalte til NTB i august at hans personlige mål var nettopp 15 fulltreffere i serien.

– Vi har vært briljante i 2017. Selv er jeg veldig stolt over å ha nådd 15 mål. Jeg sa i starten av sesongen at jeg ville ha 15. Nå skal jeg prøve å score enda flere i kampene som gjenstår, sa King i et intervju vist på TV 2 etter lørdagens seier.

Kjempemuligheter

Både Sunderland og Bournemouth hadde flere store sjanser til å score før King fant nettmaskene på Stadium of Light, inkludert King selv, men metallet og Sunderland-keeper Jordan Pickford hindret nordmannen.

Bournemouth kunne ha tatt ledelsen etter et drøyt minutts spill på Stadium of Light. Charlie Daniels fant Steve Cook rett foran kassen, men vertenes Donald Love klarte så vidt å avverge til corner. Like etter kom King til en mulighet, men avslutningen ble enkelt plukket av Pickford i Sunderland-buret.

Fabio Borini kom til hjemmelagets første store mulighet. Den fotrappe italieneren løsnet skudd fra skrå vinkel, men Artur Boruc i Bournemouth-buret avverget. Returen satte Jermain Defoe svakt over. Samme Defoe kom til en ny god mulighet kort etter, men spissveteranen avsluttet igjen over, denne gangen med venstrefoten.

Bare nesten

Så ble det nesten en perlescoring av de sjeldne for Joshua King. Fra spiss vinkel på venstresiden avsluttet han flott, men den lekre chippen gikk både i tverrliggeren og på innsiden av stolpen før en lettet Pickford i Sunderland-buret kunne plukke den. Ingen fant nettmaskene før hvilen.

Wahbi Khazri og veteranen Jermain Defoe kom flere ganger til gedigne scoringsmuligheter før og etter pause, men effektiviteten manglet hver gang. Det gjorde den altså ikke for Bournemouth og King, som virkelig har fått på seg scoringsstøvlene denne sesongen.

Eddie Howe og Bournemouth synes nå å ha berget plassen. Laget har 41 poeng så langt. Det er ti poeng ned til Swansea på nedrykksplass. For David Moyes og Sunderland er situasjonen en helt annen. Kanskje ledet Moyes laget for siste gang denne lørdagen.

