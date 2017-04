Söderström ny Storhamar-trener

Söderström har de siste seks sesongene trent Oskarshamn i Allsvenskan, nest øverste nivå i svensk ishockey. Han har tross sin unge alder trenererfaring som strekker seg tilbake helt til 97-98-sesongen.

Allerede som 22-åring førte han moderklubben Leksands juniorlag til SM-gull, før trenerkarrieren gikk videre til seniorishockey.

– Jeg har fått et kjempegodt inntrykk av klubben siden vi fikk kontakt, og jeg var her på besøk for noen uker siden. Denne avgjørelsen kjennes rett for meg. Det var en haug med puslebiter som måtte på plass, både for meg og Storhamar, og nå har vi fått landet alt sammen. Jeg gleder meg enormt til å jobbe som hovedtrener for Storhamar, sier Söderström til klubbens nettside.

Storhamar under Sjur Robert Nilsens ledelse tok seg til sluttspillet, men der måtte laget si takk for seg etter kvartfinalene mot Sparta. En av kampene ble avgjort først etter elleve perioder – en solid verdensrekord.

Hamar-laget har derimot ambisjoner langt høyer enn en kvartfinale i NM-sluttspillet.

