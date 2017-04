Norge til kvartfinale i par-VM i curling

Kristin Moen Skaslien og Magnus Nedregotten tapte for Skottland i gruppespillet, men slo Italia, Irland, Wales, Danmark, Bulgaria og Serbia.

Plassen i cupspillet ble trygget med 10-4-seier over irene natt til fredag norsk tid.

– Vi har spilt bedre og bedre etter en dårlig start, og nå føler vi oss trygge på isforholdene. Det beste er nok om vi ikke tenker på OL-kvalifiseringspoengene, men spiller vårt spill og har det moro, sa Skaslien.

De norske lå aldri under i åttedelsfinalen mot den italienske duoen Veronica Zappone og Simone Gonin fredag. Det sto 1-1 etter to omganger, men tre norske poeng i 3. omgang ga et solid overtak.

Italienerne ga aldri opp og fikk to poeng både i 4. og 6. omgang. Dermed sto det 5-5, men Norge hadde sistestein og scoret to poeng i nest siste omgang. Italienerne tok store sjanser i jakten på utligning, og det endte med to nye poeng til Norge i siste omgang.

Canada (8-3 over Skottland), Kina (8-3 over Russland), Latvia (6-4 over Sverige), Sør-Korea (6-3 over Irland), Sveits (8-5 over Spania) og Tsjekkia (8-6 over Ungarn) er også klare for kvartfinale.

I den siste kampen mellom USA og Finland spilles det forlengning.

(©NTB)