Danske rottekastere utestengt i ett år

De to pøblene ble gjenkjent via videomateriale, og de er også begge honorert med 5000 kroner i bot for sin rotteaktige oppførsel.

– Vi er stadig ergerlig over at oppmerksomheten i kampen ble rettet mot de få som ikke klarte å oppføre seg ordentlig, og ikke mot selve kampen. Derfor er det tilfredsstillende at etterforskningen har gitt resultater, sier Brøndbys sportsdirektør Troels Bech.

Det er ennå ikke avgjort om Vestegnens Politi vil ta ut siktelse mot de samme to personene.

Episoden med rottene skjedde i 2. omgang av kampen som ble spilt 17. april. Gjestene FCK vant 1–0.

(©NTB)