Solbakken tok seg til dansk cupfinale

FC København er på god vei til å ta «The double» i Danmark. Ståle Solbakkens menn styrer mot et nytt ligagull i den danske Superligaen. Torsdag tok de seg til cupfinale.

Motstander var Vendsyssel, som ligger en disvisjon under det danske hovedstadslaget. Det ble som ventet en grei oppgave for København, som tok ledelsen etter 20 minutters spill på Hjørring Stadion. Ján Gregus fyrte av et skudd like utenfor 16-meteren som var innom både keeperens fingertupper og begge stengene før den lå i nettet.

Vendsyssel klarte aldri å sette København skikkelig på prøve den første omgangen, men kom bedre med i kampen de siste 45 minuttene.

Da Vendsyssel ble redusert til 10 mann 20 minutter før full tid ble jobben enklere for København, som la på til 2–0 kun tre minutter senere. Det var Kasper Kusk som fastsatte sluttresultatet. Norske Tom Høgli ble byttet inn kvarteret før slutt.

I finalen møter FCK vinneren av kampen mellom Midtjylland og Brøndby. Finalen spilles 25. mai.

