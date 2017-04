Nye Nadderud får plass til 8000: – Alfa og omega for Stabæk

Onsdag kveld ble det vedtatt i kommunestyret i Bærum å gå for å bygge et nytt stadionanlegg på Nadderud. I motsetning til i dag skal den nye arenaen samles under ett tak med tribuner både på lang- og kortsidene.

– Fra et sportslig ståsted er det alfa og omega for Stabæk og fotballen i området at man fornyer det som er en slitt og utdatert stadion. Dette vil komme både topp og bredde til gode, sier Olsen til Eurosport.no og legger til:

– Dette prosjektet er en forutsetning for fortsatt toppsatsing i Stabæk. Vi lykkes innimellom nå, men på lang sikt henter tyngdekraften oss inn igjen. Bare se på hvordan det gikk i fjor, vi sliter med å være stabile.

Vedtaket om å bygge nytt på Nadderud ble gjort nesten enstemmig. Det var et fellesforslag fra Høyre og Arbeiderpartiet som vant fram.

– 8000 tilskuerplasser er en helt riktig kapasitet for dette anlegget når vi sammenligner med tilsvarende anlegg rundt om i Norge. Dessuten er det krav om minimum 8.001 plasser for å få spille UEFA-kamper, så dette blir bra, sier Morten Skauge (H) til Budstikka.

