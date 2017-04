Storseirer for Barcelona og Real Madrid over bunnlag

Barcelona slo Osasuna 7-1, og Real Madrid vant 6–2 borte over Deportivo La Coruna. Seieren til Barcelona betyr også at Osasuna definitivt rykker nest til nest øverste nivå i spansk fotball kommende sesong.

Både Barcelona og Real Madrid har 78 poeng. Real Madrid er bak på innbyrdes oppgjør, men har til gjengjeld spilt én kamp mindre.

Lionel Messi bidro med to scoringer mot Osasuna. Det betyr at han har scoret to mål i alle sine tre siste kamper. Denne gangen brukte han bare 12 minutter før han tegnet seg på scoringslisten. Barcelona ledet komfortabel 4–1 med 30 minutter igjen å spille, og i den halvtimen fikk Messi hvile.

Det er også verdt å nevne at Javier Mascherano overraskende nok fikk en scoring. Det skulle gå hele 319 kamper før argentineren fikk sin første nettkjenning for Barcelona.

Real Madrid var nesten like overlegen borte mot Deportivo La Coruna. Alvaro Morato sørget for at Real Madrid tok ledelsen allerede etter 52 spilte sekunder. James Rodríguez ble tomålsscorer for Real Madrid i en kamp der også Lucas Vázquez, Isco og Carlos Casemiro scoret.

(©NTB)