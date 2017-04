Sjarapova vant i comebacket

Sjarapova var rusten i spillet, spesielt i starten. Hun tok seg så sammen og avsluttet bra. Flere av hennes konkurrenter har reagert på at hun får frikort i flere turneringer, blant annet i Stuttgart.

Sjarapova fikk forkortet sin dopingstraff fra to år til 15 måneder. Det avgjorde Idrettens voldgiftsrett (CAS).

Dermed kunne hun konkurrere fra 26. april. Russeren testet positivt for den forbudte hjertemedisinen meldonium under Australian Open for vel et år siden.

(©NTB)