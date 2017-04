Zlatan: -Jeg gir aldri opp!

De som tror at kneskaden er slutten på karrieren må tro om igjen, hevder Manchester United-spilleren.

På Instagram kommenterer svensken for første gang skaden han pådro seg under kvartfinalekampen mot Anderlecht i europaligaen sist torsdag.

– Først vil jeg takke for all støtte og kjærlighet. Det er ingen nyhet at jeg er skadd og ikke kan spille fotball på en stund, skriver 35-åringen.

Det var i kampens 93. minutt at Zlatan landet forkjært etter en duell inne i 16-meteren. Ifølge BBC dreier det seg om en korsbåndskade. Ubekreftede rykter vil ha det til at Zlatan har ødelagt begge korsbåndene i høyre kne.

Manchester United har bekreftet at det handler om en alvorlig «ligamentskade», men ikke at det dreier seg om korsbånd eller korsbåndene. Det er spesialister som bedømmer hvor langt avbrekk det blir for Zlatan.

– Jeg kommer til å ta meg igjennom dette presis som alt annet og komme sterkere tilbake, skriver Zlatan.

Og legger til:

– En ting er sikkert, jeg bestemmer når det er på tide å slutte og ingen annen. Det er ikke noe alternativ å gi opp. Vi ses snart, melder angriperen.

(©NTB)