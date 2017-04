Wikheim scoret i FCK-seier

Måltyven Andreas Cornelius, som trolig forsvinner fra FCK etter årets sesong, ble dagens mann for FC København med sine to scoringer. Peter Ankersen sto bak det siste.

Innbytter Gustav Wikheim pyntet på resultatet for Midtjylland, som nå er nummer fire på tabellen. Ett poeng skiller opp til Lyngby på plassen foran.

Søndagens kamp var langt fra noen enveiskjøring fra FCKs side. Mannskapet til Ståle Solbakken hadde samtidig relativt god kontroll på begivenhetene og tok en forholdsvis enkel seier.

Kun to seirer skal nå til for at FC København fjerner all tvil om hvor ligagullet vil havne.

(©NTB)