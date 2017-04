Korsbåndskader for Zlatan og Rojo

Kanalen henviste ikke til noen kilder, men BBC er vanligvis svært pålitelige. Det har vært spekulert i skadeomfanget til de to Manchester United-profilene de siste to dagene.

Manchester United kommenterte saken for første gang på sitt nettsted lørdag kveld. Der kom det i en kort melding fram at BBCs opplysninger er korrekte, og spillerne skal gjennom ytterligere spesialistundersøkelser i løpet av kort tid.

Begge de to United-spillerne skadet seg i europaligakampen mot Anderlecht torsdag. Det mest sannsynlige er at begge blir ute av spill i minst ni måneder.

For Ibrahimovic kan skaden gjøre at karrieren er over. Den svenske spissen fyller 36 år til høsten.

Han har vært meget god for United denne sesongen. Ibrahimovic skal også ha hatt et kontraktforslag liggende klar for signering om han ønsket.

Nå er det meste uklart rundt hans fotballframtid.

(©NTB)