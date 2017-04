Westbrook-show til liten nytte

Tross Westbrooks storspill er Thunder i alvorlig trøbbel i sluttspillet. Rockets har vunnet de to første kampene.

Westbrook satte med sine 51 poeng klubbrekord i sluttspillkamper, og med 13 assist og 10 returer noterte han nok en trippel-tosifret. Han satte NBA-rekord med 42 slike i grunnserien.

Scoringsshowet hans kostet krefter, og i siste periode traff han med bare fire av 18 skuddforsøk. Rocket hadde ligget under med inntil 15 poeng, men stormet tilbake og vant kampen anført av James Harden. Han scoret 35 poeng.

"MMA-kamp"

Washington Wizards leder også 2-0 i best av sju kamper etter å ha slått Atlanta Hawks 109-101. Bradley Beal scoret 16 av sine 31 poeng i siste periode. Sammen med John Wall (32 poeng totalt) scoret han 20 av lagets siste 21 poeng i kampen.

Wizards hadde ikke justert kampplanen etter at Hawks-spiller Paul Millsap anklaget laget for å passe bedre i en MMA-ring enn på en basketballbane. Dommerne blåste onsdag for til sammen 55 personlige feil, og lagene skjøt til sammen 71 straffer.

Warriors vant

Også grunnserievinner Golden State Warriors er på god vei mot kvartfinale. Stephen Curry hadde en middels kveld onsdag, men ble lagets toppscorer med 19 poeng da Portland Trail Blazers ble utklasset 110-81.

Warriors var et hakk for god for Blazers selv om toppscorer Kevin Durant måtte stå over som følge av en leggskade han pådro seg i åpningskampen søndag.

Warriors tar med seg 2-0-ledelse til neste kamp i Portland.

(©NTB)