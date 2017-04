Rangers og Canadiens står likt i sluttspillet

Stillingen står dermed 2–2 i oppgjøret som spilles som best av sju kamper mellom de to lagene.

Jesper Fast scoret for hjemmelaget etter drøye 11 minutter, mens Torrey Mitchell utlignet for gjestene fra nord. I andre periode satte Rick Nash pucken i nettet og sørget for at Rangers igjen var i ledelse. Til ingen nytte tok Canadiens ut målmann Carey Price mot slutten av siste periode, som forble målløs og gjorde Nash til matchvinner.

Rangers hadde flest skudd mot mål i løpet av tirsdagens kamp.

Norske Mats Zuccarello fikk 17 minutter på isen for Rangers denne gangen. Andreas Martinsen var ikke med på kampen for Canadiens.

