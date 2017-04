Ishockey: Nordrum legger opp

– Jeg må vel innrømme at det ikke er noe som kom i går. Har slitt med motivasjonen, og når det ikke lar seg kombinere med studiene så var det en avgjørelse som jeg bare måtte ta, sier Nordrum til klubbens nettsted.

25-åringen debuterte for Frisks A-lag i 2010/11-sesongen.

– Luften gikk litt ut av ballongen, og gløden manglet etter hvert. Seks dager i uken – åtte måneder i året – tar på, og man bruker mye tid på kamper og trening. Når jeg har to år igjen av studiene så måtte jeg ta beslutningen nå, sier spilleren som stoppet på 320 A-lagskamper. Nordrum noterte seg for 118 poeng for Frisk.

Asker-klubben kan imidlertid glede seg over at Nick Pageau blir med videre. Han imponerte i NM-finaleserien mot Stavanger Oilers, men fikk store deler av sesongen ødelagt på grunn av beinbrudd.

– Jeg er veldig glad for å ha signert en ny kontrakt. Etter et år som dette vil jeg ha en sjanse til å vise hvorfor klubben signerte meg til å begynne med, og dette synes jeg er en god mulighet for å gjøre nettopp det. Etter den sesongen som laget har hatt så tror jeg det allerede er forventninger om neste sesong, og det er spennende for hvem som helst å kunne komme inn i klubben nå, sier Pageau.

