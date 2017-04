Helland matchvinner for Rosenborg

Trønderne, som vant serien suverent forrige sesong, er det eneste laget med full pott etter sesongens fire kamper. Til tross for at de ikke leverte en festforestilling mot Viking.

– Statistikken ser bra ut. Spillet så ikke like bra ut i dag. Vi er heldige som får med oss tre poeng. Jeg synes det er en jevn førsteomgang, også er Viking klart bedre enn oss i andre omgang. Vi spiller en elendig andre omgang, men mye av årsaken er at Viking spiller en veldig bra omgang, oppsummerte RBK-trener Kåre Ingebrigtsen overfor Eurosport.

Viking-trener Ian Burchnall sto tomhendt igjen etter kampen, men ble sammen med spillerne hyllet etter å ha presset serielederen kraftig de siste 45 minuttene.

– Jeg sa i garderoben at jeg er stolt over dem. Rosenborg er det beste laget i Norge, og vi hadde full kontroll og hadde store sjanser. Det er små marginer. Vi har ingen poeng, men guttene er ikke nedfor. De er positive, sa treneren til Eurosport.

Feberredning

Helland ga Rosenborg ledelsen allerede etter ni minutter. Etter et par raske kombinasjoner på midtbanen fant Mike Jensen fram pasningsfoten. Dansken fant Helland på vei inn i boksen, og alene med Iven Austbø gjorde den norske landslagsvingen ingen feil.

Med sitt andre mål for sesongen sendte 27-åringen bortelaget foran.

Kwesi Appiah fikk muligheten ti minutter før pause, men den innleide Crystal Palace-spissens avslutning fra rundt 16 meter gikk like utenfor målet til André Hansen.

Appiah klarte heller ikke å ballen på mål da han kastet seg fram på en retur etter et skudd fra Samuel Adegbenro etter 52 minutter.

Hjemmefansen håpet at alle gode ting var tre for Appiah etter timen spilt. Spissen headet denne gangen knallhardt på mål, men Hansen viste hvorfor han er tatt ut på landslaget ved gjentatte anledninger. Med en feberredning fikk keeperen slått ballen unna.

Annullert mål

Appiah fikk endelig høre nettsus ni minutter før slutt, men dessverre for hjemmefansen var spissen litt for hissig på en retur slik at han ble avblåst for offside.

Det ville seg ikke for Viking og like før slutt sto stolpen i veien for hjemmelaget. Mathias Bringsaker headet mot lengste stolpe, men Hansen slo ballen i stolpen før han fanget den ved streken.

I motsatt ende klarte ikke Nicklas Bendtner å legge på flere mål til sin scoringskonto. Dansken fikk kun et gult kort for å stå i veien for en rask igangsetting i første omgang.

Til tross for at Rosenborg ikke bød på en blendende forestilling holdt Hansen nullen nok en gang. Dermed kunne trønderne innkassere nok en trepoenger, mens Viking fortsatt er det eneste laget med null poeng på sesongens fire første kamper.

