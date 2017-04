Børven åpnet målkontoen i Brann 

Spissen sendte Brann i ledelsen da han løpe inn alene på bakre stolpe etter et innlegg fra Daniel Braaten på høyresiden etter 17 minutter.

– Det er ikke så mye plass, men jeg løper bare inn og håper enten på at han skyter og at det kommer en retur, eller at det kommer et innlegg, og heldigvis kom et perfekt innlegg, sa Børven til NTB.

Det var 25-åringens første eliteseriemål for bergenserne etter overgangen fra nederlandske Twente. Spissen kom hjem på et låneopphold på tampen av forrige sesong, men kom ikke på scoringslista i løpet av fire kamper.

Hjemmelaget på Brann Stadion mandag fortsatte kjøret mot Haugesunds mål etter Børvens ledelsesmål, og fikk betalt etter 29 minutter. Sivert Heltne Nilsen stanget inn 2-0 etter en presis slått corner av Fredrik Haugen, som selv hadde en enorm sjanse til å øke ledelsen kun få minutter tidligere.

Abdi-redusering

Liban Abdi skapte spenning i oppgjøret da han banket inn 1-2 etter 62 minutter. Piotr Leciejewski var nære å få en hånd på ballen, men rakk aldri bort.

Reduseringen kom på Haugesund første virkelige målsjanse i oppgjøret.

Per Kristian Bråtveit i Haugesund-målet rakk heller ikke bort da Børven bredsidet inn sitt andre for kvelden etter at Braaten kjempet til seg ballen innenfor 16-meteren.

– Han brøyter bra vei der. Han er sterk, så det er vanskelig å få flyttet på ham. Det er bra at han kommer inn som spiss nummer to når de lange ballene kommer, sa Børven.

Børven byttet ut

Braaten var selv nære å legge på til 4-1 ti minutter før slutt, men 34-åringen ble stoppet av Bråtveit, som vartet opp med en god redning på Braatens godt plasserte avslutning.

Børven gikk av banen med fem minutter igjen av oppgjøret til øredøvende applaus fra hjemmepublikummet, og fikk se sine lagkamerater ro seieren i land.

– Jeg synes vi er veldig solide. Spesielt i første omgang, og starten av andre. Vi trykket de bakover og skaper sjanser. Vi får 1-0 som skaper en boost, også scorer vi 2-0 og kunne satt inn 3-0 og. Vi har god kontroll fram til 2-1, også er det en periode hvor de trykker oss tilbake, forklarte Børven.

Haugesund sto med to strake seirer etter tapet mot Strømsgodset i serieåpningen (1-3), men klarte ikke komme tilbake i Bergen. Haugesund faller med det til sjuendeplass på tabellen, og blir passert av Brann som klatrer til femteplass med sju poeng på fire kamper.

(©NTB)