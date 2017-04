Gjør dramatiske endringer i Raw Air

Hoppsjef Clas Brede Bråthen er i hundre etter vårmøtet i FIS. Han har fått vide fullmakter til å spisse Raw Air. Beskjeden fra den internasjonale hoppfamilien er klar: – Dette vil vi ha mer av.

Og dermed har påskeferien gått med til å gruble over alle innspillene som er kommet for å styrke den norske hoppturneringen.

– Jeg blir både litt rørt og flau over all oppmerksomheten. Jeg har aldri tidligere opplevd et så stort engasjement fra andre nasjoner og FIS for noe som skjer i Norge, sier Bråthen.

– Tenk at det første året var så bra at vi ikke trenger å kjempe for å få beholde Raw Air på verdenscupprogrammet, fortsetter sportssjefen.

Styrker turneringsprofilen

Han kom hjem fra Zürich med en rekke innspill. Nå går det mot en rekke spenstige endringer:

– Det blir ikke lagkonkurranser i sesong to. Vi er usikre på effekten av lagkonkurranser i turneringen. Det blir også vanskelig for juryen. Vi hadde veldig troen på det, men vi ser at vi må prøve Raw Air-formatet uten.

– Mest sannsynlig blir det en finale i Vikersund med begrenset antall deltakere. Vi vil ha et renn der kun de beste i verden er med når sammenlagttrofeet skal deles ut.

– Trolig kommer vi til å hoppe etter sammenlagtstillingen i Raw Air hele veien, akkurat slik vi har ønsket. Det vil styrke turneringsprofilen, dramaturgien og opplevelsen.

– Vi ser for oss en litt annen åpning enn med tradisjonell kvalifisering. Åpningsrennet skal få en helt annen svung. Jeg ser for meg et åpningsrenn hvor alle starter i 1. omgang som i en tradisjonell kvalik, men hvor de 30 beste får hoppe i 2. omgang. Rennet må ha verdenscupstatus og gi verdenscuppoeng, men der må vi nok gjennom tøffe diskusjoner, sier Bråthen.

Ryker Kollensøndagen?

Det skapte delvis storm i enkelte nostalgiske kretser da Bråthen overfor NTB før påske varslet at Kollensøndagen kunne forsvinne til vinteren. Det internasjonale forbundet har ikke landet på endelig konklusjon, men vil redusere reisebelastningen under Raw Air. Trondheim kan fort få overta Raw Air-åpningen, noe som betyr at Holmenkollen får torsdagsrenn.

– Vi må se på den totale reisebelastningen. Da må vi vurdere om det er bedre å starte i Trondheim. Det vil være lettere å gjennomføre turneringen med en annen reiserute enn den vi hadde nå (Oslo-Lillehammer-Trondheim-Vikersund), påpeker Bråthen.

Raw Air er en pengefest for utøverne. Norges Skiforbund vippet inn én ekstra million til de tre beste i sammendraget i åpningsåret.

– Det er ikke jeg som styrer pengepremiene, men det blir en betydelig premie. Det er en av signaturene på turneringen, og forteller litt om prestisjen og ikke minst presset som ligger på hver enkelt hopper. Det er en stor premiepott, sier Bråthen.

Endringene bankes ventelig gjennom under et FIS-møte i slutten av mai.

