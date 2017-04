Fire av NM-heltene klare for VM-oppkjøring

Han slutter seg til Petter Thorsens utvalgte sammen med Oilers-lagkameratene Tommy Kristiansen, Kristian Forsberg og Eirik Salsten. Først må imidlertid "byttå" krympes en smule.

Sveum måtte stå over en av NM-finalene etter en ublid behandling av en Frisk-spiller. 30-åringen er etter hvert blitt en rutinert spiller, men spilte sine tre første offisielle landskamper med noen innhopp under fjorårets VM i Moskva.

Under OL-kvalifiseringen på Jordal i september var han med for fullt. Tirsdag feiret han med lagkameratene etter at finaleserien mot Frisk Asker var vunnet med 4-2 i kamper.

Skal kjempe

– Dette ble en gledens dag. Vi har i de tre siste kampene følt at vi er bedre enn dem. Vi har hatt litt stang ut, men sett piggere ut. Mot slutten her så fikk vi troen tilbake, og 3-2-målet rett før slutt i midtperioden ga oss et lite psykisk overtak. Vi går ut til tredje periode og kan spille litt typisk Oilers-hockey og ligge litt bakpå og kontrollere, sa Sveum til NTB.

Han hadde samtidig landslaget i tankene.

– Jeg ser fram til samlingen og målet er å kjempe om en plass på VM-laget, tilføyde han.

Kristian Forsberg kommer man heller ikke utenom når det gjelder VM. Han er sliteren som med eminente skøytegåing legger ned mye krefter i grovarbeidet ute på isen. Han står med 80 offisielle VM- og OL-kamper.

Tommy Kristiansen har fysikken på sin side, men mangler kanskje de ekstreme skøyteferdighetene. Likevel en spiller som trolig landslagssjef Thoresen vil ha med ut.

Salsten scoret

Eirik Salsten kan få sin VM-debut i Paris. Han sto for ett av målene i den sjette og avgjørende sluttspillfinalen tirsdag. Han viste i OL-kvalifiseringen i september at han holder nivået også internasjonalt.

Norge møter Tsjekkia i to landskamper 12. og 13. april, mens det blir ytterligere to bortekamper mot Danmark i neste uke - 20. og 22. april. Den siste finpussen til Thoresen blir med to hjemmekamper mot Slovakia i Hamar 28. og 29. april.

Norge innleder VM i Paris mot vertene Frankrike 5. mai.

