Dortmund-stjerne skadd i eksplosjoner – mesterligakamp utsatt

Tysk politi opplyste tirsdag at det jobbes ut fra en antakelse om at "alvorlige sprengladninger" forårsaket eksplosjonene i forkant av mesterligakvartfinalen mot franske Monaco.

Det tyske nyhetsbyrået DPA siterer samtidig sikkerhetskilder på at det foreløpig ikke foreligger mistanke om at angrepet handlet om terror.

Eksplosjonene skal ha funnet sted i det Dortmund-spillerne forlot sitt faste spillerhotell i sentrum av byen. Det ligger rundt ti kilometer fra klubbens stadion. Tysk politi opplyser at de første undersøkelsene tyder på at sprengladningene kan ha vært skjult på en parkeringsplass bak en hekk. De ble trolig detonert da Dortmunds spillerbuss passerte forbi.

Mesterligakampen er besluttet utsatt til onsdag.

Bartra skadd av glass-splinter

Rundt en time før kampstart kom meldingen om at det hadde oppstått en hendelse utenfor det tyske lagets spillerbuss. En talsmann for tysk politi bekreftet kort tid etterpå at tre sprenglegemer hadde gått av.

Samtidig ble det opplyst at én person skulle være kjørt til sykehus etter episoden. Borussia Dortmund-direktør Hans-Joachim Watzke bekreftet tirsdag kveld at det dreide seg om den spanske landslagsspilleren Marc Bartra.

Bartra skal ha pådratt seg en skade i hånden. Spanjolen ble truffet av glass-splinter ba bakvinduet i bussen ble blåst ut. Tirsdag kveld ble han operert for et brudd i håndleddet.

– Jeg satt på bakerste rad ved siden av Marc Bartra, som ble truffet av splinter fra et knust vindu, bekreftet keeper Roman Bürki i et intervju med den sveitsiske avisen Blick tirsdag kveld.

Han beskrev videre dramaet som utspilte seg slik:

– Bussen kjørte nedover hovedgaten, da det plutselig kom et høyt smell. En regelrett eksplosjon.

Søkte tilflukt

Spillerne søkte da dekning på gulvet i bussen.

– Vi ante ikke om noe mer kom til å skje, sa keeperen.

Også Dortmund-sjef Watzke var rystet.

– Det har vært et angrep mot spillerbussen med eksplosiver. Hele laget er i en tilstand av sjokk, bilder som dette klarer man ikke å få ut av hodet, sa han.

Tysklands justisminister Heiko Maas kalte nyheten om angrepet mot Dortmund-spillerne "sjokkerende".

– Våre tanker går til BVB (klubben). You'll never walk alone, skrev han på Twitter.

Store skader på bussen

Spillerbussen skal ha fått skader på to steder. Den omtales som sterkt skadet. Flere vinduer skal ha blitt blåst ut.

Ved 20.30-tiden kom bekreftelsen på at kampen er utsatt i ett døgn. Det opplyste blant annet klubbene selv via sine offisielle kanaler. Kampstart onsdag blir 18.45.

– Jeg håper laget er i stand til å kjempe onsdag. I krisesituasjoner som denne drar alle i Borussia lasset sammen, sa Dortmund-sjef Watzke.

Da beskjeden om utsettelsen ble gitt på arenaen, ble publikum samtidig oppfordret til å beholde roen slik at man unngikk panikkstemning. Ved 21.15-tiden bekreftet politiet at samtlige tilskuere hadde forlatt arenaen i rolige former.

Tirsdag kveld søkte politiet med drone i området der eksplosjonene gikk av. Ifølge det tyske nyhetsbyrået DPA skal man undersøke om ytterligere en sprengladning kan ha gått av.

