Mindes perlescoring ga Sjögren seier i hjemmedebuten

Etter seks kamper i varmere strøk i Spania og Portugal fikk Sjögren mandag endelig sin hjemmedebut i fint påskevær i Skien. Allerede etter åtte minutter kunne svensken juble sammen med de 871 oppmøtte på stadion.

Alene med keeper var Ada Hegerberg iskald og trillet enkelt ballen i garnet. I forkant ble Lyon-stjernen fint spilt gjennom av Caroline Graham Hansen. Europas beste kvinnelige fotballspiller fikk god tid til å sette sitt 38. landslagsmål.

Norge var det klart førende laget, men dabbet av i annen omgang. Det ga Sveits muligheten til å gjøre 1-1 etter litt over en time spilt. Lara Dickenmann skjøt fra 20 meter og fikk drømmetreff.

Pent

De norske jentene trengte ikke deppe lenge. Under minuttet senere sørget Kristine Minde for å ta Norge tilbake i føringen med en perlescoring. Med venstrefoten skrudde 24-åringen ballen i lengste kryss.

– Det er alltid godt. Man rekker nesten ikke bli skuffet engang etter 1-1-målet fordi scoringen kommer så fort. Det gir ny energi til jentene. Det er veldig godt, sa Minde til NTB.

Det var Linköping-spillerens tiende landslagsscoring.

– Det var bra det. Jeg fikk en lang ball også passerte jeg backen, før jeg skjøt med venstre. Den gikk rett i krysset, smilte hun.

Et par minutter etter 2-1-scoringen trodde Hegerberg at hun hadde gjort sitt annet mål for kvelden, men ble avvinket for offside. Det samme skjedde for Norges superstjerne også i første omgang.

Det var en fortjent norsk seier på Odds hjemmearena. Særlig før pause kom Hegerberg til flere situasjoner alene med Sveits-keeper Gaëlle Thalmann. Kombinasjonsspillet med Graham Hansen lover også godt foran kvinnenes fotball-EM i juli.

Slapp med skrekken

Norge holdt på å komme helt skjevt ut i mandagens landskamp. Før tre minutter var spilt nølte stopper Maria Thorisdottir med ballen i beina, og dermed kunne Ramona Backmann snappe den opp og gå på et stormende løp mot Ingrid Hjelmseth. Maren Mjelde lyktes med å klarere i siste liten.

Martin Sjögren har ledet Norge i sju kamper. Fasiten er fire seirer, én uavgjort og to tap. Han syntes det var godt å få oppleve sin første hjemmekamp som landslagssjef.

– Veldig trivelig. Jeg kan ikke så mye om norsk geografi, men jeg holder på å lære meg det. Skien er en trivelig by. Jeg gleder meg til å se de ulike arenaene nå som Toppserien starter, sa Sjögren til NTB.

Norge har to kamper igjen før EM. Den ene er mot USA 11. juni i Sandefjord, mens den andre er under precampen i forkant av mesterskapet.

– Jeg føler vi har kommet godt på vei, og vi er i rute. Vi har fortsatt en del å jobbe med, men vi har tid på oss, og skal bli klar til mesterskap, lover matchvinner Kristine Minde.

I gruppespillet skal det norske laget møte vertsnasjon Nederland, Belgia og Danmark. Første oppgjør spilles 16. juli.

Norge tapte EM-finalen 0-1 for Tyskland i 2013. Da brente de norske jentene to straffespark.

