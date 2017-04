Kneskadd Aru må stå over Giroen

Det opplyste laget hans mandag.

Aru, som skulle kjempe med regjerende mester Vincenzo Nibali om den rosa ledertrøya, veltet og skadet kneet sitt på trening i Spania forrige uke.

Italieneren ble diagnostisert med en skade som "gjør vondt når han tråkker", ifølge en pressemelding fra Astana. Han ble gitt liten sjanse til å være skadefri til Giroen starter 8. mai på hans fødested Sardinia.

– Som en konsekvens av fallet for åtte dager siden ble Aru undersøkt i Milano. Aru må hvile i ti dager og gå gjennom terapi. 20. april må det evalueres hvor langt han har kommet. Alle omstendighetene sett under ett har Astana bestemt seg for, dessverre, at Fabio Aru ikke vil delta under årets Giro d'Italia, skriver Astana i pressemeldingen.

Tapet av Aru er en stor smell for arrangøren RCS som har reklamert med en stor italiensk duell mellom Aru og Nibali.

– Jeg er lei meg og skuffet for det som har skjedd. Jeg drømte om å starte Giroen på Sardinia, og vi har forberedt oss for dette i flere måneder. Dessverre veltet jeg og det gjorde at jeg ikke kan komme i god nok form til å delta, sier Aru.

