Endelig lyktes det for Garcia

Ingen golfproffer har spilt flere turneringer i karrieren uten å vinne enn spanske Garcia, men søndag slo han til i en nervepirrende avslutning.

37-åringen Garcia vant etter omspill mot britiske Justin Rose.

Gleden ble toppet med at seieren fant sted på 60-årsdagen til den tidligere spanske golfspilleren Severiano Ballesteros, venn av og idol for Garcia. Ballesteros døde av hjernesvulst for seks år siden.

– Det er utrolig. Å gjøre dette på hans 60-årsdag er noe helt spesielt, sa Garcia etter seieren.

Fattet Rose

Justin Rose var en fattet mann til tross for tap i omspillet.

– Det var en flott duell med Sergio hele dagen. Hvis jeg måtte tape for noen, måtte det være Sergio. Han fortjener dette så mye som noen annen der ute, sa han og la til at han selv spilte bra, men at spanjolen leverte et solid comeback.

Garcia ledet med tre slag etter fem full, men var to slag bak teten etter hull 11. Deretter spilte han seg opp og sikret omspill.

På det 18. hullet hadde Garcia en gyllen mulighet til å avgjøre, men en kort put gikk ikke dit spanjolen ville.

Avgjørelsen falt i omspillet da 37-åringen sikret en birdie etter en put fra knappe fem meter.

Veteran

Garcia har vært med i golfsirkuset lenge. Han har 12 topp fem-plasseringer i grand slam-turneringer siden 1999 og har kommet på annenplass fire ganger i majorturneringer. Natt til søndag var det endelig spanjolens tur.

– Sergio er helt klart den beste spilleren som ikke har vunnet en majorturnering, men det er fint for ham nå ikke å ha den byrden på sine skuldre, sa annenmann Rose etter turneringsslutt.

(©NTB)