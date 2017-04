Conte tar formsvak Costa i forsvar

I fjor høst rant målene inn for Costa. Ved årsskiftet sto han med hele 14 fulltreffere i ligaen, men siden har det skrumpet inn betraktelig.

28-åringen har ikke scoret i Premier League siden 2-1-seieren mot West Ham for over en måned siden. Lørdag var han svært delaktig i Chelseas åpningsmål mot Bournemouth, men fasiten viser at Costa er uten nettkjenning på sine fire siste ligakamper.

Det er den lengste måltørken Costa har opplevd siden overgangen til England i 2014.

Kjemper mye

– Diego framprovoserte det første målet. Han spilte en veldig god kamp og kjempet mye for laget. Han er en viktig spiller for oss, sa Antonio Conte etter lørdagens 3-1-seier på den engelske sørkysten.

Costas skudd gikk via Bournemouth-forsvarer Adam Smith og i nettmaskene. Det ble dermed kreditert som et selvmål. Eden Hazard og Marcos Alonso kom senere på scoringslista for Chelsea.

Joshua King nærmer seg målet om minst 15 seriemål. Lørdag gjorde Norges formsterke landslagsspissen sitt 13. PL-mål da han reduserte for Bournemouth like før pause.

Gullpress

Chelsea styrer mot ligatittelen, men kan ikke slappe av. London-rival Tottenham nekter å gi opp håpet om sitt første seriemesterskap på 56 år. Spurs er sju poeng bak tabelltoppen etter lørdagens 4-0-seier hjemme mot Watford.

– Jeg velger å kalle det et godt press, og i dag håndterte vi det veldig bra. Nå er det viktig å få hvile og forberede oss til kampen mot Manchester United, sier Conte.

Storkampen mot United spilles på Old Trafford førstkommende søndag.

