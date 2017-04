Ruud åpnet med seier, men Durasovic tapte

Ruud brukte om lag tre timer på å slå sin danske konkurrent Søren Hess-Olesen 6-3, 5-7, 7-5, 6-2 i den første kampen i playoffduellen.

– Det var en tøff kamp. Han spilte veldig bra, men samtidig kontrollerte jeg mye av det uten å få så mye ut av det. Det var frustrerende, men noen ganger skjer det at man kommer litt flakset ut av det, sier Ruud til Tennis-Norge.

Den norske 18-åringen var storfavoritt mot dansken som ikke figurer på verdensrankingen, og vant oppskriftsmessig første sett. Hess-Olesen ga seg imidlertid ikke uten kamp, og vant det andre settet.

Fysikken avgjorde

Ruud klarte likevel å slå tilbake og vant de to siste settene.

– Det er gøy å spille fem sett, litt annerledes. Du har litt mer å gå på, du kan tape to sett, men likevel vinne kampen. Selv om det var jevnt i det tredje settet var jeg ikke så redd for å tape det. Jeg visste at han ikke hadde spilt altfor mye tennis i det siste, så jeg tror det fysisk ble avgjørende på slutten. Jeg visste at jeg kunne slå han på det, sier Ruud.

Durasovic-tap

Viktor Durasovic møtte Frederik Løchte Nielsen i det andre oppgjøret fredag. Den rutinerte dansken håndterte presset best og vant 6-2, 3-6, 6-2, 7-6 på litt over to og en halv time.

Stillingen er dermed 1-1 etter første dag. Norge møter Danmark i best av fem kamper.

Vinneren av oppgjøret skal spille om opprykk til Europa/Afrika gruppe 1 mot enten Sør-Afrika eller Slovenia, mens taperen forblir i Europa/Afrika gruppe 2.

