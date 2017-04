Mellom henne og en slik drømmefinish står Buducnost Podgorica (Montenegro). Første kvartfinale går borte søndag.

Nylig flyttet familien med kona Anja Hammerseng-Edin og sønnen Mio inn i nybygd bolig i Larvik. – Vi legger et løp her, og det ligger an til at vi blir her litt, sier Hammerseng-Edin til NTB

Hun fyller 37 år neste uke og er litt todelt i tanken om å summere opp karrieren før den er helt over, men på kafeen Hungry Heart i Larvik tar hun imot NTB.

– Det er mange store beslutninger man skal ta i livet, og jeg har akkurat kastet meg ut i en av disse ved å ta beslutningen rundt håndballen.

– Har det vært vanskelig?

– Jeg vil si ja og nei. Soleklart ja fordi dette er det jeg har drevet med i over 20 år nå og trives veldig godt med det. Når man har det bra, så er det ikke at jeg har et kjempebehov for å gjøre så mye annerledes.

Mye

– Men jeg har alltid visst at håndballkarrieren ikke varer evig. For noen er det jo også slik at den blir brått slutt. Jeg har alltid visst at det er lurt å ha flere bein å stå på.

– Hva ser du for deg etter håndballen?

– Nå holder jeg på med å prøve og ta en beslutning på hva det skal bli. Jeg har bestemt meg for å nyte de siste månedene med håndball uten at jeg driver med tusen andre ting samtidig, sier Hammerseng.

Hun er så langt fra typen til å skryte det er mulig å komme, men etter nyheten om at hun legger opp, har det kommet en rekke jobbtilbud i et bredt spekter.

TV 2 ønsker henne blant annet med videre som ekspert under håndballmesterskap.

Topper

I likhet med mange andre idrettsstjerner har også Hammerseng kjent på det mulige savnet av spenningspulsen, når hjertet raser av gårde før en avgjørende kamp foran tusenvis av tilskuere.

– Det er jo den man, i hvert fall jeg, er redd for å savne. Herregud, skal jeg få den følelsen noe annet sted?, sier hun.

Hammerseng har vært med på en fantastisk sportslig reise. Hun er ansett som en av tidenes to-tre viktigste norske håndballspillere sammen med keeper Cecilie Leganger og Kjersti Grini.

To NTB-kåringer ga henne andre- og tredjeplass som tidenes norske håndballspiller.

Høydepunktene har kommet tett, men OL-gullet i Beijing (2008) og mesterligatriumfen med Larvik i 2011 havner helt der oppe for henne i en vrimmel av titler og utmerkelser.

Flere

Larvik mister minimum åtte spillere – også kona har valgt å gi seg – etter denne sesongen. Og skulle klubben vinne Champions League i Budapest første helgen i mai, vil det være en historisk sterk prestasjon gitt forutsetningene.

Laget har spilt perioder av sesongen med konkursspøkelset hengende over seg.

På hjemmebane kan det bli mer. Sønnen Mio er fem år og skal begynne på skolen neste år.

– Har dere lyst på flere barn?

– Det er absolutt oppe til vurdering. Så det kan godt hende, men det er ikke bestemt, sier Gro Hammerseng til NTB.

(©NTB)