NFF-Bjerketvedt: – Ingen stevning mot TV 2

– Det er Fotball Media (eier av TV-rettighetene) som har tatt en prinsipiell beslutning om at det kan bli aktuelt med en stevning dersom vi ikke når fram på andre måter. Men det er altså ikke tatt ut noen stevning mot TV 2, sier NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt til NTB.

Han sitter som styremedlem i Fotball Media, og det var på et fersk styremøte TV 2-saken ble diskutert.

Det var Nettavisen som onsdag meldte at NFF hadde tatt ut en stevning mot TV 2. Det medfører ikke riktighet, men Fotball Media vil kunne komme til å vurdere en stevning.

Bakgrunnen er diskusjonene omkring TV 2s løsning rundt Eliteserien-scoringene søndag.

Det er Discovery som har kjøpt rettighetene til Eliteserien, men TV 2 mener de kan sende målene og peker på den såkalte nyhetsretten.

– Når fotballen ser gjennom dette, tror jeg de vil se at det er i tråd med nyhetsretten. Men vi er forberedt på at dette kan havne i retten. Vi i TV 2 har gjort en grundig vurdering i forkant av dette, sa TV 2s nyhets- og sportsdirektør Jan Ove Årsæther til NTB mandag.

Discovery betalte 2,4 milliarder kroner for å kjøpe fotballrettighetene. De mener at TV 2s løsning med å putte inn Eliteserien-mål i hyppige nyhetssendinger er et brudd på regelverket.

