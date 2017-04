Zlatan berget United-poeng på overtid

Jagielkas scoring kom etter en dødball i det 22. minutt. Etter klabb og babb flikket han på fint vis ballen i mål mellom beina på Manchester United-keeper David de Gea. Det var Jagielkas første scoring i serien på 703 dager.

– Det er skuffende at vi ikke klarte å holde unna i det siste angrepet deres. En feil inngripen i det 92. minutt kostet oss dyrt, sa Jagielka til BBC.

United hadde en ball i mål midtveis i 2. omgang, men Zlatan Ibrahimovic fikk nettkjenningen annullert. TV 2s grafikk viste at avgjørelsen kan ha vært feil, da svensken så ut til å være så vidt onside.

Etterlyste videodømming

Zlatan, som for anledningen var tilbake etter karantene, fikk imidlertid sin scoring på overtid, da på straffe. Ashley Williams handset i forkant og ble utvist, og veteranspissen var sikker fra elleve meter. Dermed endte det 1–1.

– Vi scoret to korrekte mål, men med et smil om munnen skal jeg fortelle deg at jeg ikke er forbannet på linjemannen. Det var en veldig vanskelig avgjørelse for ham, og kun videodømming kunne ha gitt et klart svar, sa United-manager José Mourinho til BBC.

– Etter press, etter press, etter press kom endelig målet. I det minste slipper du følelsen av å ha tapt, fortsatte portugiseren.

– Det er skuffende ikke å vinne. Straffen var korrekt idømt, men det er likevel vanskelig å akseptere, sa Everton-manager Ronald Koeman.

Tirsdagens resultat betyr at United taper ytterligere terreng i tetkampen i Premier League. "De røde djevlene" har fire poeng opp til Manchester City på fjerdeplass. United på femte har 20 strake uten tap i serien, men har spilt altfor mye uavgjort. Det har blitt hele ni ettpoengere på eget gress.

Traff metallet

Marcus Rashford var farlig frampå for United etter få minutter i tirsdagens oppgjør, men Everton fikk avverget med nød og neppe. Samme mann fikk igjen muligheten etter et kvarter, men avslutningen var for svak. Jesse Lingard prøvde seg fra distanse, men skuddet suste noen meter utenfor. Så ordnet Jagielka 1–0 til gjestene ut av intet.

United prøvde å svare på Merseyside-lagets sjokkscoring. Daley Blind hadde et godt forsøk fra frispark etter en halvtimes spill, men Everton-keeper Joel Robles reddet fint. Returen klinket Ander Herrera i tverrliggeren og ut.

Bytter

Etter pause kastet José Mourinho innpå folk i jakten på utligning og poeng. Paul Pogba, Henrikh Mkhitaryan og Luke Shaw fikk alle sjansen. Pogba headet i metallet etter et frispark i det 55. minutt, men ballen ville ikke i nettet – i alle fall ikke før Ibrahimovic nikket en ball i mål i det 71. minutt. Han ble imidlertid avvinket for offside.

Like etter fikk United nok en god mulighet. Marouane Fellaini ladet skuddfoten i boksen etter litt klabb og babb, men belgierens avslutning var altfor svak.

Everton yppet seg i kontringsfasen ved flere anledninger, men United fikk avverget forsøkene fra toppspissen Romelu Lukaku. Til slutt ordnet Ibrahimovic ett poeng for United.

Wayne Rooney var verken på bane eller benk for vertene. Britiske medier tolker det som et signal på at spissens United-karriere går mot slutten.

(©NTB)