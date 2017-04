Skuffede NHL-svensker etter OL-nei

– Fullstendig katastrofe og verdens verste beslutning, sier Ottawa Senators Erik Karlsson til Expressen.

– Jeg trodde det var en forsinket aprilspøk, sier Colorado Avalanche-stjernen Gabriel Landeskog.

Etter måneder med forhandlinger meddelte den nordamerikanske ishockeyligaen at det ikke blir noen seriepause mens det er OL i Pyeongchang.

New York Rangers-keeperen Henrik Lundqvist meldte på Twitter at avgjørelsen er en skuffelse.

– En stor mulighet til å markedsføre sporten på en større arena er sløst bort, men framfor alt er dette en stor skuffelse for alle spillerne som ikke får delta i det mest spennende eventyret innen idretten, skrev lagkameraten til Mats Zuccarello.

Stolt

Zuccarello var en av dem som var synlig stolt da Norge klarte å kvalifisere seg til sluttspillet i Sør-Korea. Han gledet seg til å være med for Norge. Nå ser det tungt ut.

John Klingberg i Dallas Stars sier til Expressen at han er oppvokst med å følge landslaget i OL.

– Jeg husker OL i Torino og "Foppa", Sundin og Lidström-målet. Dette er noe man selv vil oppleve. Jeg synes at hockeyen hører hjemme i OL med de absolutt beste spillerne.

Tampa Bay Lightnings Anton Strålman sier at beslutningen helt og holdent er NHLs alene.

– Det finnes ikke en eneste spiller som ikke ønsker å være med i OL, og det har spillerforeningen (NHLPA) kjempet for. Men når har NHL hørt på dem? Dette viser en mangel på respekt, mener jeg.

Lang historie

Siden 1998 har NHL latt spillerne fått delta i OL. Totalt har 700 spillere fått vist deg fram i vinterlekene siden den gang.

Et av NHLs hovedargumenter for å nekte spillerne OL-spill, er at kampene ikke går i prime time og at de derfor er uinteressante for publikum.

Detroit Red Wings-stjernen Henrik Zetterberg hadde planer om å avslutte landslagskarrieren med sitt femte OL-sluttspill.

– Dette er synd og frustrerende. Men det er som vanlig. De vil ha noe av oss tilbake. Samtidig tror jeg kanskje ikke at døren er helt stengt ennå, sier han til Aftonbladet.

