Shakespeares Leicester-saga vil ingen ende ta

Gulltrener Claudio Ranieri ble ofret etter fem strake serietap. Etter at Shakespeare overtok som hovedtrener, har Leicester vunnet fem på rad i Premier League - og attpåtil tatt seg til kvartfinale i mesterligaen.

Fjorårets gullsensasjon har skuffet stort i Premier League, men vårinnspurten har fått fart i de blåkledde. Riktignok tok det tid før målene kom mot jumbo Sunderland tirsdag.

Islam Slimani ordnet 1-0 etter 69 minutter. Målet var spissens sjuende for Leicester. Seks av dem er kommet med hodet. Jamie Vardy har fått kritikk for å være involvert i Ranieris avgang, men den engelske landslagsspissen har avfeid anklagene.

Uansett, Vardy har våknet til live igjen under Shakespeare. Han banket inn 2-0 oppe i krysset mot Sunderland og scoret i sin tredje ligakamp på rad. Det hadde ikke måltjuven gjort siden mai 2016 ...

Leicester har klatret inn på øvre halvdel etter seiersrekken. Ni poeng skiller ned til Hull under streken. Nedrykksfaren virker over for den regjerende ligamesteren.

Charlie Adam-blunder gikk sin seiersgang

Hjemmesterke Burnley fortsetter seiersfangsten på Turf Moor. George Boyd skjøt inn vinnermålet i 1-0-seiren mot Stoke en drøy halvtime før slutt. Begge lagene ligger rett bak Leicester på tabellen.

Mest oppmerksomhet fikk Stokes Charlie Adam. Dødballeksperten snublet i gresset og ramlet over ballen da han skulle ta en corner. "Turnoppvisningen" gikk sin seiersgang i sosiale medier.

Niang og Deeney-show på Vicarage Road

West Bromwich har gjort en god sesong, men kom til kort mot Watford tirsdag kveld. M'Baye Niang og Troy Deeney sto for scoringene da Watford inntok niendeplassen på tabellen etter 2-0-seier.

Niang banket inn 1-0 etter 13 minutter etter forspill fra Deeney. Den tidligere Milan-spilleren fikk ballen ute på kanten, dro seg innover og dunket inn sitt andre mål i Premier League.

Nacer Chadli skjøt et frispark i stolpen for WBA rett før pause, før Niang og Deeney byttet rollene tidlig i 2. omgang. Niang fant Deeney i bakrommet, og sistnevnte fikk fightet inn ballen etter litt fram og tilbake i West Bromwich-boksen.

Watford spilte med ti mann i halve 2. omgang etter at Miguel Britos ble utvist for to gule kort.

