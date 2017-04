Irske fotballjenter truer med streik – må skifte på offentlige toaletter

Fotballjentene har koblet inn den irske spillerforeningen.

– Ydmykende arbeidsforhold. De er dritten på fotballforbundets sko, det er slik de ser på dem (forbundet), freser advokat Stuart Gilhooly.

Flere ganger skal de irske landslagsjentene ha måttet skifte på offentlige toaletter etter kamper. De må også dele treningstøy med ungdomslag.

– Det er fornedrende å måtte skifte på et offentlig toalett. Det er faktisk litt pinlig å snakke om det, sier Irland-kaptein Emma Byrne.

Irlands fotballforbund uttaler at de er "dypt skuffet" over at spillerne truer med ikke å spille privatkampen mot Slovakia neste uke. Ifølge forbundsledelsen har man flere ganger tatt til orde for forhandlinger om økonomisk kompensasjon.

Spillerne ønsker å få betalt knappe 3000 kroner per kamp de spiller, abonnement på treningssenter og å få bo på hotell der det i det minste er fungerende trådløst nettverk.

– Det handler om respekt, verdighet, rettferdighet og likestilling. Jeg tror vi må innse at jentene på landslaget ikke blir behandlet som annenrangs borgere, men som femterangs borgere, sier advokat Gilhooly oppgitt.

